I fondi pubblici per far decollare l’aeroporto di Comiso: la strategia del Comitato

Finalmente, il Comitato per la Difesa e lo Sviluppo dell’aeroporto di Comiso ha ottenuto un posto al tavolo tecnico, un’opportunità per dare impulso allo scalo ragusano e all’intero territorio. Grazie ai 3 milioni di euro stanziati dal Libero Consorzio di Ragusa, si punta a incentivare le compagnie aeree a operare da Comiso, con l’obiettivo di attrarre un numero maggiore di passeggeri e turisti.

Il Comitato, rappresentato da Lorenzo Lauria, Lorenzo Mazza e Paolo Crocifisso, ha sottolineato l’importanza di non disperdere i fondi pubblici, ma di utilizzarli in modo strategico. Come evidenziato, 3 milioni di euro, se distribuiti come contributo a passeggero, potrebbero non essere sufficienti per garantire un vero decollo dell’aeroporto.

L’obiettivo del Comitato è di superare la logica del mero contributo, proponendo una strategia che miri a risultati concreti. Si tratta di individuare i partner giusti e le modalità di investimento più efficaci per aumentare il flusso di passeggeri e promuovere le bellezze della Sicilia barocca.

Lo sviluppo dell’aeroporto di Comiso rappresenta un’occasione di crescita per l’intera provincia di Ragusa e per il suo indotto turistico. L’auspicio è che i fondi stanziati vengano impiegati con oculatezza, monitorando i risultati attraverso report dettagliati forniti dalle compagnie aeree beneficiarie.

Il tavolo tecnico, che vede la partecipazione delle associazioni di categoria e dei sindacati, rappresenta un’importante occasione di confronto e collaborazione. L’obiettivo comune è di dare un nuovo impulso all’aeroporto di Comiso, trasformandolo in un volano per lo sviluppo economico e turistico del territorio.

