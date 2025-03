La Scuola Secondaria “Verga” vince il concorso “Scrittori di Classe”‬

Il concorso di scrittura creativa dedicato alle nuove generazioni di studenti è stato assegnato stamane alla 2C della Scuola Secondaria di primo grado “Verga” di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, una delle 12 classi vincitrici del concorso “Scrittori di Classe – Avventure per un mondo migliore”, con il tema “L’isola dei misteri”. Con l’obiettivo di promuovere la creatività e l’amore per la scrittura, il concorso ha offerto ai giovani partecipanti la possibilità di condividere le loro opere con un vasto pubblico e di ricevere preziosi riconoscimenti in ambito scolastico. L’iniziativa partita nel 2014 ha coinvolto oltre 5 milioni di alunni e 256mila classi, generando più di 70.000 racconti.

Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte circa 100 alunni, oltre agli studenti della classe vincitrice, altre classi dell’istituto, una rappresentanza del corpo docenti, la Presidenza e i rappresentanti di Conad sul territorio, tra cui Riccardo Catania, Direttore Area Sicilia di PAC 2000A Conad e Monica Massent, Direttrice del punto vendita Conad Superstore di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’iniziativa, dedicata alle scuole primarie e secondarie di primo grado, porta un tocco di innovazione nell’edizione di quest’anno, proponendo un tema che unisce il fascino del racconto di avventura a uno dei mondi più amati dai giovani: “Minecraft”, l’iconico videogioco che offre un ambiente digitale in cui l’immaginazione permette di dare vita a costruzioni e percorsi fantastici avvalendosi di regole comportamentali condivise, oltre che di acquisire competenze spendibili nel mondo reale.

Gli studenti, guidati dai loro insegnanti, si sono cimentati nella scrittura di racconti ispirati alle loro esperienze di gioco, esplorando valori come la collaborazione, la sostenibilità e l’innovazione. Il tema proposto ha fornito loro lo spunto per mettere in luce il legame positivo tra il mondo virtuale e quello reale, arricchendo, se desiderato, i racconti con disegni che potessero valorizzare la narrazione.

L’edizione 2025 ha integrato il “game-based learning”, una metodologia che utilizza i videogiochi come strumenti didattici per sviluppare competenze tecnologiche, pensiero critico e lavoro di squadra.

Un approccio innovativo che ha riscosso un successo straordinario, coinvolgendo oltre 31mila classi di più di 12mila scuole in tutta Italia, con la pubblicazione di oltre 6mila racconti.

“Scrittori di Classe è un’opportunità preziosa per coltivare la passione per la lettura e la scrittura,” ha dichiarato Riccardo Catania, Direttore Area Sicilia di PAC 2000A Conad, presente alla premiazione. “Affrontare il tema dell’educazione attraverso il mondo dei videogiochi è una sfida stimolante, e ci auguriamo che questa esperienza abbia acceso la curiosità e offerto spunti di riflessione utili per il futuro. L’entusiasmo degli studenti è sempre emozionante e il nostro impegno è quello di continuare a sostenere la scuola attraverso le nostre iniziative.”

I racconti delle 12 classi vincitrici saranno pubblicati in un volume intitolato “Minecraft – Avventure per un mondo migliore”, che i clienti potranno ottenere gratuitamente collezionando 15 “bollibri” nei punti vendita ad insegna Conad aderenti all’iniziativa. Infatti – a partire dal 10 marzo fino al prossimo 6 aprile 2025 – ogni 20 euro di spesa verrà consegnato 1 “bollibro” utile a richiedere il premio.

Scrittori di Classe è il progetto cardine di “Insieme per la scuola”, programma dedicato a supportare l’istruzione e arricchire le aule con strumenti utili all’apprendimento. Dal 2012, grazie al contributo dei clienti Conad, è stato possibile donare alle scuole 337mila premi tra attrezzature informatiche, multimediali e materiali didattici per un valore di oltre 42milioni di euro.

Dal 7 aprile al 18 maggio 2025, ogni 20 euro di spesa, i clienti riceveranno un bollino per collezionare i premi a tema Minecraft e un buono “Insieme per la Scuola” che permetterà di richiedere i premi del CATALOGO SCUOLA 2025, che include una vasta gamma di materiali didattici, attrezzature informatiche e multimediali, oltre a numerosi articoli indispensabili per le attività scolastiche.

L’impegno di Conad per la scuola e le nuove generazioni rientra nella strategia di sostenibilità concreta di Conad “Sosteniamo il futuro”, basata sui tre pilastri della sostenibilità: ambiente e risorse, persone e comunità, imprese e territorio.

