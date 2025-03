Vittoria si accende con “L’Arte in Corso”. E’ in programma domani e sabato, 8 marzo, la due giorni di arte, musica e creatività che punta a riempire il cuore della città ipparina di bellezza e talento. Via Cavour si trasformerà in una grande galleria a cielo aperto grazie a un evento che punta a rigenerare i luoghi simbolo del commercio e a valorizzare i talenti del territorio. Domani, venerdì 7 marzo, si comincia, in particolare, con l’arte che invaderà il corso di pittori, fotografi e poeti, riempiendo via Cavour con le proprie opere, trasformando la città in un museo a cielo aperto. Gli artisti locali e della provincia saranno i protagonisti: daranno vita a una vera esplosione di colori, immagini e parole. Sabato 8, invece, la musica si unirà all’arte per andare insieme a braccetto lungo il salotto cittadino, accompagnando con suoni ed emozioni chi percorrerà il centro storico. Saranno presenti le realtà musicali del territorio e i giovani talenti delle scuole che saranno chiamati a dare voce e ritmo a questa grande festa della cultura. L’arte e la musica insieme per rigenerare, emozionare e far riscoprire il valore degli spazi cittadini. “L’Arte in corso” si propone come un evento di comunità e condivisione e, più nello specifico, come un invito a riappropriarsi della città, a viverla attraverso l’arte e la musica, creando un ponte tra cultura, commercio e identità territoriale. Il progetto è nato dall’idea di Gregorio Lenzo, Daniela Marchi e Silvana Amarù, realizzato con il patrocinio gratuito del Comune di Vittoria, in collaborazione con Confcommercio Vittoria, Centro Donna Vittoria, Cna Vittoria, Confesercenti Ragusa e Pro Loco Vittoria. Ringraziamenti sono rivolti a tutti gli artisti locali e provinciali, alle realtà musicali del territorio, all’associazione Enarmonici, all’istituto comprensivo F. Pappalardo, all’orchestra di Fiati Armony, alla scuola di canto Calliope e ai loro insegnanti oltre a tutti gli operatori economici che hanno contribuito con dei buoni o con un supporto logistico per i ragazzi che si esibiranno. Un ringraziamento per il sostegno anche all’amministrazione comunale e, in particolare, all’assessora Francesca Corbino. “E’ un concorso di forze sane – spiegano gli organizzatori – di chi vuole provare a dare il proprio contributo per rendere la città di Vittoria ogni giorno più viva e più bella. Sono attesi migliaia di visitatori per rendere questo appuntamento ancora più interessante e affascinante”.

