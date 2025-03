Consiglio comunale ieri sera a Modica

Si è svolta ieri era la prima seduta comunale dopo quella concernente la dichiarazione di dissesto finanziario. Una seduta in sessione urgente, con dieci i punti all’ordine del giorno tra cui la surroga del Consigliere comunale dimissionario Piero Armenia, e i vari punti inerenti la surroga dalle commissioni e nomina del consigliere subentrante, la comunicazione del Sindaco, riguardo alla revoca delle nomine di Assessore e la nuova composizione della Giunta comunale. Gli altri punti riguardavano la rivitalizzazione economica del Centro storico, la richiesta di permesso a costruire e infine la mozione dei dodici consiglieri di maggioranza, circa la revisione e adeguamento delle tariffe per la refezione e trasporto scolastico. La seduta si è aperta con il ripristino del plenum della civica assise e subito dopo con l’espletamento degli adempimenti concernenti la surroga del consigliere dimissionario Armenia con il surrogante Roccasalvo, primo dei non eletti nella lista civica “Modica al Centro ”, Subito dopo si è passati alla comunicazione del Sindaco ai sensi della L7/92 art 12. Numerosi gli interventi in aula da parte di alcuni Consiglieri comunali, alcune volte dai toni un po’ sopra le righe, tant’è che il presidente del Consiglio, Maria Cristina Minardo ha dovuto, in alcune circostanze, richiamare all’ordine i consiglieri, riuscendo talvolta, a “battere i pugni” per mantenere un certo ordine, pretendendo allo stesso tempo la giusta correttezza e il rispetto dei tempi. Tra gli interventi in aula dei consiglieri, la richiesta di costituzione di una commissione d’inchiesta che rilevi le cause che hanno determinato il dissesto finanziario. Richiesta messa ai voti secondo regolamento, è approvata dal consiglio. Sono state, inoltre, ripristinate le due commissioni consiliari di cui il consigliere dimissionario Armenia era competente, con l’elezione di Ivana Castello nella 4^ commissione e di Corrado Roccasalvo nella 5^ commissione. Per quanto riguarda il punto otto, questo è stato rinviato con votazione, a seguito della richiesta della CNA. Infine, il punto nove è stato rinviato, sempre con votazione, su richiesta del Consigliere Giovanni Spadaro. La Mozione presentata dai consiglieri di maggioranza, è stata votata all’unanimità ma con parte cassata. Subito dopo, il Presidente del Consiglio ha dichiarato conclusa la seduta.

