Ragusa. Pulizia ambientale della spiaggia di Randello

Un impegno e un’attenzione costante oggi, ci permetteranno di avere ancora un pianeta domani. Non solo uno slogan ma una filosofia di vita che ha spinto l’associazione Plasticfree, il Sahara Club 4×4 Ragusa, Sunset Nomade – Emotional Wibes, la Chiesa Cristiana Avventista e Ragusattiva a organizzare, con il patrocinio del Comune di Ragusa, una mobilitazione, invitando anche quanti volessero intervenire, per la pulizia ambientale della spiaggia di Randello.

L’appuntamento è per le 9 di sabato 15 marzo direttamente sul posto.

Maggiori informazioni si possono ottenere telefonando ai numeri 3496728409 (Maria) 3516155950 (Narciso).

