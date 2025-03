Modica: in pagamento i buoni libro

L’amministrazione comunale di Modica ha annunciato l’avvenuto pagamento dei bonus libri per l’anno scolastico 2023-2024 e dei rimborsi spese per il trasporto degli studenti delle scuole superiori, sempre per lo stesso anno scolastico. I fondi sono stati accreditati direttamente sui conti correnti di coloro che avevano fornito il proprio IBAN, mentre gli altri beneficiari potranno ritirare le somme presso la filiale Unicredit di viale Medaglie d’Oro.

L’amministrazione ha voluto fare chiarezza in merito ai pagamenti relativi agli anni scolastici precedenti, sottolineando che i fondi per i bonus libri 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per un totale di circa 500.000 euro, erano stati regolarmente incassati dal Comune ma non vincolati, finendo così nelle casse comunali e destinati ad altre finalità. L’attuale amministrazione si è impegnata a ricostituire la somma necessaria per sanare questo debito.

Diversa la situazione per i bonus libri 2022/2023, incassati e vincolati correttamente, e pagati alle famiglie nel marzo 2024. Stessa procedura è stata seguita per i bonus libri 2023/2024, pagati a febbraio 2024. Anche i rimborsi per il trasporto degli studenti delle superiori sono stati regolarmente liquidati.

L’amministrazione comunale ha voluto sottolineare il proprio impegno per la trasparenza e la responsabilità nella gestione dei fondi pubblici, nonostante le difficoltà economiche e le “strumentalizzazioni” politiche. L’obiettivo è quello di garantire il diritto allo studio delle famiglie modicane e di riportare ordine nella gestione delle risorse.

Salva