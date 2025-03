Festa del Tesseramento del Circolo AUSER di Modica

Si è svolta a Modica la Festa del Tesseramento organizzata dal Circolo AUSER della città della Contea. Un evento che ha visto la partecipazione di numerosi soci e amici dell’associazione. Erano presenti il Presidente Regionale AUSER, Giorgio Scirpa, e del Presidente Provinciale, Salvatore Garofalo. L’incontro è stato aperto dalla Presidente del Circolo AUSER di Modica, Elena Pluchino, che ha dato il via ai lavori, con un discorso di benvenuto ai presenti.

Durante l’evento, la Presidente Pluchino ha illustrato le numerose iniziative e gli eventi che sono stati organizzati nel corso dell’anno sociale, dimostrando come il Circolo AUSER di Modica continui a svolgere un ruolo fondamentale nel supporto alla comunità locale. Un momento particolarmente significativo è stato il saggio di musicoterapia, eseguito dai soci del circolo sotto la guida esperta dell’insegnante Rita Terranova. I partecipanti hanno potuto apprezzare il valore terapeutico e creativo della musica, un’attività che ha riscosso grande interesse e partecipazione.

La serata si è conclusa in un’atmosfera di convivialità e allegria con un giropizza finale, che ha permesso ai presenti di socializzare e celebrare insieme il successo della manifestazione. Il Circolo AUSER di Modica prosegue così nel suo impegno per la promozione di iniziative culturali e sociali, favorendo il benessere della comunità e creando momenti di aggregazione per tutti.

