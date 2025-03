Due successi e due sconfitte per le squadre minori della Volley Modica

Fine settimana in agrodolce per le formazioni minori della Volley Modica. Alle due vittorie ottenute dalla formazione under 19 e under 17, infatti, fanno da contraltare le sconfitte delle squadre di Serie C e Prima Divisione.

Nel campionato under 19, il successo per 3 – 0 ottenuto al “Geodetico” contro la Pro Players Siracusa, consente alla formazione allenata da Ciccio Italia di staccare con due giornate di anticipo il pass per la fase interterritoriale. Un risultato soddisfacente che permette ai giovani atleti modicani di continuare il loro cammino di crescita e di alzare ulteriolmente l’asticella visto che si dovranno confrontare con le migliori realtà della Sicilia.

Vince in trasferta anche la formazione under 17. I giovani biancoazzurri che la settimana scorsa si sono laureati campioni territoriali, non hanno abbassato la guardia e si sono imposti in tre set in casa della Free Volley Vittoria.

In serie C, invece, è arrivata una sconfitta casalinga per i biancoazzurri modicani. Domenica a violare in tre set il parquet del “Geodetico” è stata la capolista Santa Tersa Riva. Il giovane sestetto della Contea ha cercato di contrapporsi ai loro avversari, mostrando continui passi in avanti, ma l’esperienza e la qualità della formazione santateresina ha fatto la differenza in campo soprattutto nei momenti cruciali del match.

Sconfitta in quattro set anche per la formazione di Prima Divisione, che perde, ma a testa in terra casmenea nel derby con l’Ardens Comiso. Partita piacevole quella vista al “PalaDavolos”, dove i ragazzi di Francesca Giucastro, che ha fatto esordire anche qualche giovane della formazione under 15, si sono battuti con onore uscendo dal campo consapevoli di aver dato tutto e di avere ancora tantissimi margini di miglioramento che lasciano ben sperare per il futuro.

Nel prossimo turno, le formazioni Under 19 e under 15 osserveranno un turno di riposo, mentre il sestetto di Prima Divisione sabato sarà impegnato in trasferta a Siracusa. Trasferta anche per la formazione di serie C, che domenica sarà impegnata a Pozzallo nel derby con il Gabbiano.

