Mauro: “L’Anac conferma: incompatibile nomina Cassì a Presidente della SRR Ato 7 Ragusa

“La verità è finalmente emersa: la nomina di Peppe Cassì a Presidente del CdA della SRR ATO 7 Ragusa è inconferibile, ex tunc. L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha confermato, con la deliberazione n. 34 del 5 febbraio 2025, ciò che denunciamo da oltre un anno: il sindaco di Ragusa non poteva assumere questo incarico. Ora non ci sono più alibi: Cassì deve prenderne atto e rassegnare immediatamente le dimissioni”.

A dichiararlo è il consigliere comunale di Ragusa, Gaetano Mauro, che torna a denunciare la gestione della SRR ATO 7, società interamente partecipata dai Comuni del territorio, compreso quello di Ragusa, e quindi soggetta a precise normative in materia di incompatibilità.

“Le leggi si rispettano- ammette Gaetano Mauro-. Non si può essere contemporaneamente controllore e controllato. Per troppo tempo Cassì ha fatto finta di nulla, agendo come se le regole non valessero per lui. Ora l’Anac ha messo nero su bianco che il suo doppio ruolo era illegittimo sin dall’inizio. Tutti gli atti adottati sotto la sua presidenza potrebbero essere viziati da nullità, e questo apre scenari preoccupanti sulla gestione della società”, prosegue Mauro.

Oltre alla questione dell’inconferibilità della nomina, il consigliere comunale richiama anche le recenti denunce del sindacato Fiadel UGL, che segnalano possibili irregolarità nell’inquadramento del personale della SRR ATO 7.

“Si parla di oltre 500 mila euro di differenze retributive per i lavoratori, un potenziale danno erariale enorme. Chi risponderà di tutto questo? Cassì non può continuare a sfuggire alle sue responsabilità. È ora di fare chiarezza e riportare legalità e trasparenza nella gestione della SRR”, conclude Mauro.

