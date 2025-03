Gara di Matematica a squadre presso il Liceo Scientifico di Modica

Venerdì 7 marzo si svolgerà presso il Liceo Scientifico di Modica la Gara a Squadre di Matematica “Coppa Galilei Campailla” 2025, per la qualificazione alla fase nazionale delle Olimpiadi di Matematica a squadre.

Le scuole polo in Sicilia quest’anno saranno, oltre a Modica, a Catania, Adrano e San Giovanni La Punta.

La gara si svolgerà contemporaneamente in collegamento online nazionale e inizierà alle 15.00. La nostra scuola partecipa con tre squadre in due sedi della Sicilia: due squadre (squadra titolare e squadra ospite) a Modica presso il nostro Istituto sede Liceo Scientifico e una a Catania presso il Liceo Scientifico Galilei.

Programma (sede Liceo Scientifico di Modica):

Ore 14.15 arrivo squadre scuole

Ore 14.15- 14.45 registrazione squadre

Ore 15.00 inizio gara

Ore 17.00 fine gara

Ore 17.15-17.30 Premiazione

