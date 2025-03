Partenza alla grande a Modica per il Mediterranea Mtb Challenge

Grande spettacolo con la quinta edizione dell’XCO Città di Modica-Cyclò che ha aperto le danze del Mediterranea Mtb Challenge. La gara ragusana, terzo appuntamento nella regione, ha visto oltre 200 arrivati divisi fra le varie categorie per un evento che ha catalizzato l’attenzione di tutto il momento siciliano, con società arrivate a Modica dopo viaggi di ore. Una grande dimostrazione di amore per la specialità e di fiducia per la creatura organizzativa dell’Asd Revolutionbike, che era anche prima prova Top Class regionale valida per la Coppa Sicilia, il Campionato Interprovinciale Sicilia Est e la Coppa Jonica Libertas.

Nella batteria principale che riguardava le categorie assolute, prima piazza per Salvatore Lo Monaco, corridore Elite del Team Race Mountain che sui 4 giri del tracciato ha fatto il vuoto chiudendo in 1h04’05” con 1’48” su Nazareno Saglibene, primo fra gli juniores e Antonino Analfino, entrambi del Racing Team Agrigento, con quest’ultimo che si è aggiudicato la categoria M1. A seguire Antonino Puglisi (Liotri on the Rocks) vincitore fra gli M2 a 3’31” e Gianluca Spampinato (Madone-Team Bike Sicilia) a 4’05”. Sesto Andrea Finocchiaro (Team Bike Noto) a 4’28” ma laureatosi vincitore fra gli Under 23.

Nelle altre categorie questi i primi in classifica: Angelo Parisi (Special Bikers/M3), Alfio Leonardi (Bike 1275/M4), Giuseppe Migliore (Team Melanzì Vittoria/M5), Filippo Finocchiaro (Team Bike Noto/M6), Vito Lombardo (Special Bikers/M7), Angelo Fontana (Special Bikers/M10), Carmela Mazza (LIotri on the Rocks/W6).

Nelle prove giovanili ecco i vincitori: Giuseppe Giglia (Team Nibali/ES1), Matteo Arcidiacono (Catania Bike Team/ES2), Ivan Mortillaro (Gi Esse Pro Cycling/AL1), Paolo Agliadoro (Ciclotour/AL2), Karla Scalia (Mongibello Mtb Team/ED1), Flavia Maria Zuccarello (Mongibello Mtb Team/ED2), Sarah Lardizzone (KTM Academy Le Marmotte/DA1), Maura Grazia Cerruto (Nonsolobike/DA2).

Una grande domenica per la società organizzatrice, sostenuta pienamente dall’Amministrazione Comunale, con una folla di appassionati e accompagnatori che hanno affollato l’Area Attrezzata Mangiagesso teatro del percorso di gara. Il Mediterranea Mtb Challenge dà appuntamento fra due settimane quando ci si sposterà dall’altra parte dell’Isola con l’XC Finestrelle a Santa Ninfa (TP).

Salva