Scontro tra due auto. Cinque giovani finiscono in ospedale

Adrano: Incidente stradale nelle prime ore del mattino si è verificato in via Cappuccini ad Adrano (CT). Un’auto, dopo essersi scontrata con un’altra auto, è finita contro un distributore di carburante. Nei due mezzi viaggiavano cinque giovani tra i 19 e i 29 anni. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata, controllando che non ci fossero fuoriuscite di prodotti infiammabili, e le ambulanze del 118 che hanno provveduto a trasportate i feriti, all’ospedale di Biancavilla e al San Marco di Catania.

