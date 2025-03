Scicli. Mostra fotografica di Peppe Tambè a palazzo Spadaro

“Donne…tra luci e ombre”.

È il titolo della mostra fotografica di Peppe Tambè a palazzo Spadaro di Scicli in occasione della Giornata della Donna.

Il Comune di Scicli, Assessorato alle Pari Opportunità, presenta la mostra fotografica con quaranta ritratti che raccontano la bellezza e le sfumature del femminile attraverso il gioco della luce e delle ombre.

A darne notizia il sindaco Mario Marino e l’assessore Gianni Falla.

Peppe Tambè è un fotografo ritrattista autodidatta originario di Caltanissetta. Da anni esplora il mondo del ritratto, in particolare quello femminile, usando la luce come strumento di narrazione. La sua ricerca artistica lo ha portato a sperimentare la fotografia in bianco e nero e oggi a perfezionarsi nel digitale.

Scicli città delle Donne dà appuntamento a questo percorso fotografico e narrativo dall’8 al 16 marzo dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19

