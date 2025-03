Assemblea provinciale M5s, ieri a Ispica, sulle problematiche della sanità

Partecipata assemblea provinciale del Movimento 5 Stelle, ieri a Ispica, alla presenza del coordinatore regionale Nuccio Di Paola, della senatrice Ketty Damante, della deputata regionale Stefania Campo, del coordinatore provinciale Federico Piccitto, dei Consiglieri comunali di Ragusa e Vittoria, Sergio Firrincieli e Valentina Argentino e del gruppo cittadino con in testa Jose Bellisario. Tema quello della sanità: con ospedali che sono sotto organico di personale oltre al problema delle liste di attesa e della dislocazione dei vari reparti. “Abbiamo ribadito – dice Federico Piccitto – l’impegno che già è stato messo in atto nei mesi scorsi insieme a Stefania Campo e ai nostri due Consiglieri comunali, abbiamo raccolto inoltre tante proposte dei nostri attivisti ma anche dei tanti simpatizzanti che hanno partecipato all’assemblea e ci faremo carico di continuare la nostra battaglia a favore della buona sanità e dei cittadini mentre la volontà del governo nazionale e regionale è quella di un indebolimento del pubblico a favore del privato. Ovviamente queste istanze saranno poi portate a Palermo e ai vari livelli istituzionali”. “Bisogna cambiare rotta – dice Stefania Campo – basta con i tagli e la carenza di personale, basta con le nomine apicali dettate unicamente da logiche di potere e spartizione politica. Solo una politica che metta al centro il merito del personale medico-sanitario e l’interesse per i cittadini potrà garantire un obiettivo comune: la tutela della salute di tutti. Perché la salute è un diritto e non può diventare un lusso per pochi”.

