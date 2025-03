Grave incidente stradale in Contrada Bussello (Ragusa). Interviene elisoccorso

Gravissimo incidente della strada in Contrada Bussello, ai confini tra i territori di Modica e Ragusa. Per cause da stabilire si sono scontrate un’autovettura ed un autocarro. L’impatto è stato violento tanto che l’utilitaria ha finito la sua corsa all’interno di un terreno dopo avere abbattuto un muro a secco. Le condizioni dell’occupante l’auto sono apparse subito gravi tanto che è dovuto intervenire sul posto l’elisoccorso. I vigili del fuoco hanno proceduto ad estrarre il ferito dall’abitacolo del veicolo.

Notizia in aggiornamento

