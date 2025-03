Ragusa Calcio. Mister Erra contro il Sambiase sogna il quinto successo di fila

Il Ragusa Calcio di mister Erra affronta domani la grande corazzata del Sambiase di mister Morelli, presso lo stadio “G. D’Ippolito”- Lamezia Terme, con fischio d’inizio alle ore 15.00, match valido come 26^ giornata di campionato Serie D- Girone I (nonché nona giornata di campionato del girone di ritorno).

Vedendo la classifica, il Sambiase è al quarto posto con 49 punti, mentre il Ragusa si trova al nono posto con 32 punti, e ben quattro vittorie consecutive, e tanta voglia di continuare la striscia positiva e sognando la quinta vittoria.

Qui di seguito la dichiarazione di mister Alessandro Erra in vista del match di domani:

“Stiamo vivendo un momento molto positivo, frutto dell’impegno dei ragazzi.

Proveremo ad allungare questo momento consapevoli che affronteremo una squadra che sta facendo un grandissimo campionato. Il Sambiase è una squadra molto solida ed organizzata, per noi sarà un banco di prova molto impegnativo.

Siamo in una posizione di classifica che non ci consente di stare tranquilli, quindi chiedo alla squadra grande umiltà e concentrazione”.

