Modica. Situazione ruoli Tari e canone idrico, valutazioni e proposte di alcune associazioni

Da qualche settimana è stata avviata una massiccia azione di riscossione della Tari e del canone idrico, sulla base dei ruoli degli ultimi 10 anni, con la notifica di migliaia di avvisi, intimazioni, ingiunzioni e inviti bonari di pagamento. A causa della confusione emersa nei predetti ruoli, tantissimi concittadini si sono trovati costretti ad avanzare richieste di rettifica, di revisione e/o di annullamento delle pretese creditorie dell’Ente, sostenendo file interminabili presso gli uffici della Creset e di Iblea Acque. La superiore situazione, – scrivono le associazioni Dialogo, Biribillie, Movimento Difesa del Cittadino, Modicaltra, IpsoFacto, Auser Modica, Suolo Urbano, Scuola di Formazione Politica e culturale «Virgilio Failla – oltre a creare uno stato di crescente tensione sociale, suscita il diffuso e fondato convincimento che le procedure adottate possano risultare lesive dei diritti dei contribuenti. Per tutti i superiori motivi, le suddette associazioni, dopo essersi confrontate sul tema, con lo spirito di partecipare democraticamente alle scelte di governo della città, chiedono al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale

1. di sospendere immediatamente tutti i ruoli Tari e Canone Idrico, quindi la loro efficacia esecutiva e le procedure di riscossione in itinere, e ciò fino a quando non sarà garantito un ordinato accertamento dei tributi e delle tariffe effettivamente dovute;

2. conseguentemente, potenziare gli Uffici preposti alle necessarie verifiche sulla correttezza dei ruoli;

3. siglare un protocollo tra il Comune di Modica, la Creset e Iblea Acque, affinché venga garantito il ricevimento del pubblico, senza, però, gli enormi disagi fino ad oggi lamentati dai contribuenti;

4. accogliere una nostra rappresentanza, in occasione della conferenza già convocata per il prossimo 5 marzo 2025, alla presenza dei dirigenti pro tempore delle società di riscossione e delle parti sociali, con diritto delle sottoscritte associazioni di ribadire le superiori proposte e di avanzarne altre.

