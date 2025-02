“Memoria corta e coerenza a targhe alterne”: il nuovo sport della politica modicana

La politica modicana sembra aver scoperto un nuovo sport: la “memoria corta” e la “coerenza a targhe alterne”. “I consiglieri di maggioranza, improvvisamente folgorati sulla via della vigilanza amministrativa, hanno iniziato a sfornare comunicati stampa a raffica, denunciando presunte inefficienze e rischi per la città”. Questo dice l’ex assessore e già candidato a sindaco di Modica alle ultime amministrative, Nino Gerratana.

“Peccato che fino a pochi mesi fa, il loro silenzio fosse assordante. Ora si ergono a paladini dei cittadini, lamentandosi di avvisi di pagamento errati e del rischio di perdere finanziamenti per opere pubbliche. Giusto, giustissimo. Ma se questi problemi esistevano già prima, perché questo zelo improvviso? Curioso, poi, che si lamentino dell’inerzia su progetti approvati nel 2021, dimenticando chi amministrava all’epoca. Amnesia selettiva o strategia ben calcolata? Se questa energia fosse stata impiegata in tempi non sospetti, oggi avremmo consiglieri più credibili. Così, invece, la loro azione sembra solo una ripicca. E magari, tra un’interrogazione e l’altra -conclude Gerratana -, sarebbe opportuno farne qualcuna anche presso qualche ufficio di Corso Umberto, non solo a Palazzo San Domenico. Chissà, potrebbero scoprire cose interessanti. La politica modicana ha bisogno di una vigilanza a 360 gradi, non solo a senso unico”.

