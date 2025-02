Rinnovato l’Incarico di Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa a Patrizia Valenti

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa avrà ancora alla sua guida Patrizia Valenti, il cui incarico di commissario straordinario è stato recentemente rinnovato. Il decreto di nomina è stato ufficialmente firmato ieri, 26 febbraio, dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, insieme all’assessore regionale alle Autonomie locali e funzione pubblica, Andrea Messina.

Valenti ha assunto la direzione del Libero Consorzio di Ragusa nel settembre 2023, portando con sé un bagaglio di esperienza e competenza nella gestione pubblica. Con il decreto numero 520, emesso nella stessa giornata della firma, è stato stabilito che la Valenti continuerà a ricoprire il suo ruolo fino all’insediamento degli organi elettivi dell’Ente, ma non oltre il 30 giugno prossimo.

Questo rinnovo rappresenta un importante passo per garantire continuità nella gestione del consorzio, in un momento cruciale per il territorio. La dottoressa Valenti avrà quindi il compito di proseguire il lavoro avviato e affrontare le sfide future, assicurando servizi e supporti alle comunità locali. Con il suo profilo professionale e la sua dedizione, si attende che continui a contribuire allo sviluppo e al benessere del Libero consorzio di Ragusa.

