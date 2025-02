Consiglio nazionale Anci, Agnello: “Tre proposte volte a migliorare politiche locali”

Il Presidente del Consiglio Comunale di Santa Croce Camerina e Consigliere Nazionale ANCI, Luca Agnello, ha presentato tre importanti spunti di riflessione al primo Consiglio Nazionale Anci, ospitato dal Comune di Roma in Campidoglio. I tre argomenti sono volti a migliorare la gestione delle politiche locali e a risolvere alcune problematiche che interessano direttamente i Comuni e i cittadini.

1. Lotta alla Legge “TagliaIdonei”

“C’è la necessità di intervenire contro la Legge “TagliaIdonei”, che riduce drasticamente, fino all’80%, le graduatorie dei concorsi pubblici – rileva Agnello – Tale norma sta creando gravi difficoltà nell’assunzione di personale qualificato nei Comuni e produce ingiustizie per coloro che, pur risultando idonei, non possono accedere al posto di lavoro”. Agnello ha sottolineato i risultati ottenuti grazie alla momentanea sospensione per le graduatorie 2024/2025, ma ha anche ribadito l’urgenza di una modifica definitiva della norma, affinché venga riconosciuto il valore degli idonei con la proposta di un provvedimento che tuteli i loro diritti.

2. Aumento dei costi energetici per gli Enti Pubblici

Altro tema trattato è quello del caro energia, che in soli quattro anni ha visto triplicare i costi dei consumi civici negli enti pubblici. “La mia proposta è quella di un intervento sull’aumento dei canoni di concessione del suolo pubblico per gli enti gestori dell’energia, affinché siano più equi rispetto ai guadagni che gli stessi enti ottengono dai cittadini”, rileva il Presidente del Consiglio Comunale di Santa Croce Camerina, secondo cui è necessario un adeguamento delle tariffe, in modo da ridurre l’onere che ricade sui bilanci comunali e sui cittadini.

3. Protocollo ANCI e Associazione Italiana Arbitri

Infine, Agnello ha dato seguito all’accordo siglato tra ANCI e l’Associazione Italiana Arbitri, evidenziando l’importanza di promuovere concretamente i valori dello sport, del rispetto e della legalità. “A fronte dei periodici episodi di violenza che si verificano ogni domenica sui campi di gioco – ha ricordato – è necessario un impegno continuo per sensibilizzare la comunità e difendere la cultura sportiva”.

