Capolarato a Vittoria. Denunciati due imprenditori agricoli

La Polizia di Stato ha deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa due imprenditori, un vittoriese e un tunisino, per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro con impiego illecito di cittadini stranieri di nazionalità tunisina.

Nell’ambito di specifici servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello sfruttamento dell’attività lavorativa (fenomeno meglio noto come “caporalato”) personale della Squadra Mobile di Ragusa ha effettuato nei giorni scorsi mirati controlli presso una azienda agricola sita in contrada Dirillo agro di Vittoria.

In particolare, l’ispezione effettuata in loco dagli agenti ha permesso di accertare la presenza di diversi lavoratori stranieri impiegati all’interno della predetta azienda, compiutamente identificati grazie ai documenti di riconoscimento presenti all’interno dei locali dell’azienda.

Sul posto è stata scoperta una struttura adibita ad alloggio per gli operai che versava in condizioni igienico sanitarie non conformi agli standard di legge.

E’ altresì intervenuto sul posto personale preposto del “Servizio di igiene degli ambienti di vita” (S.I.A.V.) e del “Servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro” (S.PRE.S.A.L.) dell’A.S.P. 7 di Ragusa per i profili di specifica competenza.

