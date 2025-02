Kudos Modica. Michele Cappello primo ai campionati Gold Gam

Si è svolta a Ragusa la prima prova del Campionato Individuale Gold GAM.

Per la Kudos Modica a scendere in campo nella categoria Allievi 2^ Fascia è stato Michele cappello che ha chiuso la routine agli attrezzi con una buona prestazione, costellata però da qualche imperfezione ed un paio di cadute , dovute per lo più all’emozione della prima uscita stagionale.

Errori che comunque non gli hanno impedito di vincere la gara.

Abbiamo rotto il ghiaccio, adesso si ritorna agli allenamenti in palestra per preparare al meglio la seconda gara prevista nel mese di marzo dove dovrà impegnarsi per ottenere il pass per la fase di Zona Tecnica.

