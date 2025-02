Il Gip lascia in carcere lo sciclitano arrestato per lesioni gravi al figlio di 5 anni

Resta in carcere il 39enne sciclitano, arrestato con l’accusa di lesioni gravi nei confronti del figlio di 5 anni. L’uomo è comparso davanti al Gip del Tribunale di Ragusa per l’interrogatorio di garanzia. Ha ammesso di aver causato le ferite al figlio, ma ha dichiarato di non averlo fatto intenzionalmente. Ha riferito di avere abbracciato il bambino con forza e di non essersi reso conto di avergli causato fratture agli arti.

La difesa dell’uomo ha chiesto una misura meno afflittiva, valutando anche l’ipotesi di una perizia sulla capacità cognitiva dell’indagato. Il Gip ha rigettato l’istanza, confermando la custodia cautelare in carcere. Le indagini dei carabinieri di Modica hanno accertato che le lesioni riportate dal bambino, multiple fratture alle braccia e alle gambe, sono incompatibili con la versione fornita dal padre di una caduta accidentale dal letto. Il bambino ha subito due delicati interventi chirurgici.

