Collaboratore scolastico modicano muore per meningite: paura nella scuola di Vittoria

Un collaboratore scolastico di 44 anni di Modica è deceduto a causa di una meningite pneumococcica presso l’ospedale Giovanni Paolo II. La notizia ha destato preoccupazione nella comunità scolastica di Vittoria, dove l’uomo lavorava. Molti genitori, temendo un possibile contagio, hanno preferito non mandare i figli a scuola.

La meningite pneumococcica, secondo quanto riferito, sarebbe stata causata da un’otite non curata tempestivamente. La malattia ha avuto un decorso fulminante, non lasciando scampo al collaboratore scolastico, giunto in ospedale già privo di conoscenza.

Il preside della scuola ha rassicurato riguardo alla sicurezza dei locali, escludendo rischi di contagio e la necessità di profilassi per gli studenti. Tuttavia, i familiari stretti della vittima e coloro che hanno avuto contatti ravvicinati con lui saranno sottoposti a profilassi.

La meningite pneumococcica è una grave infezione batterica che colpisce le meningi, ovvero le membrane che rivestono il cervello e il midollo spinale. Può essere causata da diversi tipi di batteri, tra cui lo pneumococco. I sintomi includono febbre alta, mal di testa intenso, rigidità del collo, nausea, vomito e sonnolenza. La meningite pneumococcica può essere prevenuta attraverso la vaccinazione.

Salva