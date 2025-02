AI Revolution: Gli orizzonti possibili. Sabato 1 marzo auditorium P. Floridia

L’Intelligenza Artificiale è entrata nella nostra quotidianità fra dubbi, incertezze, soluzioni e prospettive. Innegabile che A.I. sia destinata a trasformare la nostra vita. Non è un fenomeno nuovo perché la si studia sin dagli anni ’60. Ma è nel novembre di due anni fa che diventa, appunto, quotidianità; quando OpenAI lancia ChatGPT come un modello capace di generare testo e immagini con una precisione mai vista. A.I. propone accanto a straordinarie opportunità, nuove sfide da affrontare: dall’etica all’impatto sul lavoro. Sabato 1 marzo alle 18.00, auditorium Pietro Floridia di Modica, c’è il secondo appuntamento di Riad Talk dedicato all’Intelligenza Artificiale. E con la guida della giornalista Marianna Triberio, questo evento vuole esplorare i nuovi scenari che si aprono attraverso l’Intelligenza Artificiale, con relatori e strutture capaci di dare risposte concrete alle tante domande che ognuno si pone: Salvatore Sanfilippo, software engineer e scrittore, Concetto Spampinato, docente dell’Università di Catania, professore di Computer Vision e Oasi Digitale, rete di imprese locali. Sono loro le figure che condurranno verso gli orizzonti possibili dell’Intelligenza Artificiale. Salvatore Sanfilippo, noto nelle community di programmazione come antirez, è un informatico siciliano, creatore del database Redis, preso dalla passione del programmatore sin da bambino e che, nella sua carriera, oltre ad aver ideato e sviluppato uno dei database più utilizzati al mondo, si è occupato di sicurezza informatica, sistemi embedded e intelligenza artificiale. Nel 2022, ha pubblicato Wohpe, un romanzo di fantascienza che esplora i temi dell’intelligenza artificiale. Il professore Concetto Spampinato è docente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica dell’Università di Catania, esperto di visione artificiale e ha pubblicato oltre 200 articoli su riviste internazionali, partecipando anche a numerosi progetti di ricerca nazionali ed europei. Lavora al progetto PNRR Future of Artificial Intelligence Research (FAIR) ed è membro del comitato scientifico della FAIR Foundation. Oasi Digitale, infine, è una rete di imprese siciliane attive nell’informatica, comunicazione e nella tecnologia, con sede a Ragusa. Raggruppa 13 aziende con un fatturato complessivo di 350 milioni di euro e 1.300 dipendenti. Tra i progetti di successo, spicca Hack Your Talent, per valorizzare le idee degli studenti degli istituti superiori.

