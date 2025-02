Peppe Mariotta è il nuovo assessore del Comune di Scicli

L’annuncio è stato dato dal sindaco Mario Marino. Giuseppe Mariotta, figura molto conosciuta in città, è il nuovo assessore comunale. Assume questo incarico dopo la rottura con Libertà Popolare e le dimissioni di Valeria Timperanza.

Mariotta è stato scelto come tecnico per la sua vasta esperienza in campo umanistico. Si spera che il suo contributo possa essere di grande aiuto all’amministrazione in un momento particolarmente delicato, soprattutto per quanto riguarda il turismo.

Docente di Lettere presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Quintino Cataudella” di Scicli, Mariotta è noto per la sua profonda conoscenza delle discipline umanistiche. La sua nomina è stata accolta con favore in città, dove è considerato un esperto di cultura e un punto di riferimento per il mondo accademico.

Al momento non sono ancora state rese note le deleghe specifiche che verranno affidate a Mariotta. Tuttavia, in molti ritengono che, in virtù della sua preparazione, si occuperà di cultura e di politiche giovanili.

L’ingresso di Mariotta nella giunta Marino rappresenta un’importante novità per la politica locale. La sua figura di tecnico, esterna alle dinamiche partitiche, potrebbe portare una ventata di novità e contribuire a sbloccare situazioni di stallo. La sua esperienza nel campo umanistico, inoltre, fa ben sperare in un rilancio del settore turistico, cruciale per l’economia della città.

