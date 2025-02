Vittoria. Molto partecipata la Festa della Pace promossa dall’Azione Cattolica diocesana

Domenica scorsa, la città di Vittoria ha accolto la Festa della Pace, evento promosso dall’Azione Cattolica diocesana in chiusura del “Mese della Pace”. La giornata, che ha avuto luogo presso la Fiera Emaia a partire dalle 9.30, ha visto la partecipazione di ragazzi, giovani e adulti provenienti dalle parrocchie della Diocesi, uniti per riflettere sul tema della Pace, prendendo spunto dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace.

L’incontro è stato caratterizzato da un ricco programma di attività: preghiere, giochi, canti, animazione e testimonianze hanno coinvolto tutti i presenti, creando un clima di partecipazione e di riflessione. Il tema di quest’anno, “La Pace in azione”, ha sottolineato l’importanza di un impegno concreto per costruire la pace, come sottolineato dal presidente diocesano dell’AC, Saro Schininà. Durante il suo intervento, ha ricordato l’impegno costante dei soci dell’Azione Cattolica, che ogni giorno si adoperano per essere “artigiani di pace”, rispondendo all’appello del Papa di vivere la Pace attraverso la Speranza e il Perdono, soprattutto in questo anno giubilare.

Nel pomeriggio, alle 14.45, si è svolta la tradizionale Marcia della Pace, che ha preso il via dalla Fiera Emaia e ha attraversato le vie della città, fino a raggiungere la basilica di San Giovanni Battista. Un momento di festa e di impegno civile, che ha permesso a tutti i partecipanti di manifestare con forza il desiderio di Pace, una delle principali istanze dell’Azione Cattolica.

La giornata si è conclusa con la celebrazione della Santa Messa, presieduta dal Vescovo monsignor Giuseppe La Placa, che alle 16 ha presieduto la funzione religiosa nella basilica di San Giovanni Battista, suggellando con la preghiera il forte messaggio di pace che ha attraversato l’intera manifestazione. Nelle foto il Gruppo Azione Cattolica di Monterosso Almo.

