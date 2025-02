Donnalucata(Scicli). “Piazza Carpinteri nel degrado completo”

DONNALUCATA: SCIMONELLO DENUNCIA LO STATO DI DEGRADO E ABBANDONO DI PIAZZA CARPINTERI

Nonostante le ripetute segnalazioni e gli appelli per interventi urgenti di manutenzione a Piazza Carpinteri a Donnalucata, la situazione permane immutata. Lo stato di degrado e abbandono in cui versa la centralissima Piazzetta, continua a rappresentare un evidente problema per la borgata donnalucatese, sia dal punto di vista estetico che funzionale.

“È inaccettabile che un posto centrale e simbolico per la comunità di Donnalucata, versi in queste condizioni”, dichiara il portavoce dei cittadini, Guglielmo Scimonello, già Assessore alle Manutenzioni del Comune di Scicli, che aggiunge: “Piazzetta Carpinteri dovrebbe rappresentare il cuore pulsante di Donnalucata, un luogo decoroso e accogliente per cittadini e visitatori. Invece, ci troviamo di fronte a uno scenario indecoroso che non rende giustizia alla storia e all’identità dell’antico borgo donnalucatese, diventato una meta turistica di eccellenza grazie alle sue due meravigliose spiagge di Ponente e Micenci ed al suo lungomare, diventato celebre per avere ospitato più volte “le passeggiate” del commissario Montalbano.”

Scimonello sottolinea come lo stato di abbandono influisca negativamente non solo sull’immagine della borgata, ma anche sulla quotidianità dei residenti e delle attività commerciali della zona: “le buche, le strade e i marciapiedi dissestati, la scarsa illuminazione, l’erba alta e la sporcizia sono problemi che richiedono interventi immediati. La cittadinanza è stanca di promesse non mantenute e chiede risposte concrete.”

“È doveroso – termina Guglielmo Scimonello – restituire dignità non solo a Piazza Carpinteri, ma all’intero territorio donnalucatese e dimostrare che chi governa la città ha a cuore il decoro urbano e la qualità della vita dei cittadini di Donnalucata. Il tempo delle parole e delle attese è finito.”

