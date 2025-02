Modica, il PD: “Necessaria un’azione urgente per la riscossione dei tributi“

Il Partito Democratico di Modica esprime forte preoccupazione per la crescente crisi nella riscossione dei tributi comunali e dei canoni idrici, una situazione che sta creando non pochi disagi ai cittadini. Negli ultimi mesi, infatti, molti contribuenti si sono trovati a dover affrontare richieste di pagamento che si rivelano infondate, errate o eccessive, con il rischio di dover intraprendere lunghe e costose procedure per difendere i propri diritti.

Questa situazione non solo alimenta un clima di incertezza e sfiducia nei confronti dell’Amministrazione, ma compromette anche l’efficacia della riscossione stessa, con ripercussioni negative su tutta la comunità. Un sistema di riscossione efficace e trasparente è cruciale per garantire sia il rispetto dei diritti dei contribuenti sia l’equilibrio delle finanze pubbliche.

In risposta a tale emergenza, il Partito Democratico di Modica ha chiesto alla Sindaca la convocazione urgente di un tavolo tecnico che coinvolga il Comune, la società di riscossione CRESET e la società di gestione del servizio idrico Iblea Acque. Gli obiettivi di questo incontro sono molteplici: analisi delle criticità ovvero Identificare le problematiche che hanno condotto a questa situazione di caos gestionale; soluzioni immediate e strutturali ovvero proprre interventi che possano migliorare l’efficacia del sistema di riscossione, rendendolo più funzionale e giusto; servizio equo e trasparente vale a dire garantire ai cittadini un servizio di riscossione che sia non solo efficace, ma anche equo e trasparente; comunicazione; assicurare un’adeguata comunicazione e assistenza ai contribuenti, al fine di evitare ulteriori disagi e malintesi.

Il Partito Democratico di Modica si impegna a vigilare attentamente affinché la riscossione dei tributi avvenga nel rispetto dei diritti di tutti i cittadini, senza vessazioni né ingiustizie, e contribuendo così alla sostenibilità economica del Comune. “È fondamentale – dice il segretario cittadino, Salvatore Poidomani – che l’Amministrazione prenda immediatamente in considerazione queste richieste, al fine di ristabilire la fiducia dei cittadini e garantire un servizio pubblico di qualità. La responsabilità di un’amministrazione efficace e giusta è un impegno che deve essere costantemente rinnovato e perseguito con determinazione”.

