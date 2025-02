AVIS Modica: un 2024 da record e un futuro di crescita

L’assemblea annuale dell’AVIS Modica, tenutasi ieri, ha celebrato un anno eccezionale per l’associazione, con un aumento significativo delle donazioni e un numero crescente di soci attivi. Sotto la guida del presidente uscente Francesco Tona, che ha concluso il suo secondo mandato, l’AVIS ha raggiunto traguardi importanti e si prepara ad affrontare nuove sfide con rinnovato entusiasmo.

Il 2024 ha visto un totale di 7.267 donazioni, con un incremento del 7% rispetto all’anno precedente. Questo risultato è stato possibile grazie all’impegno di 4.731 soci donatori attivi, che hanno risposto con generosità all’appello dell’associazione.

Nel dettaglio, sono state effettuate 4.955 donazioni di sangue intero (+222), 1.665 di plasma (+260), 369 di Rossi Plasma (+47) e ben 439 nuove iscrizioni, di cui 411 già diventati donatori attivi. Questi numeri testimoniano la vitalità dell’AVIS Modica e la sua capacità di coinvolgere sempre nuovi membri nellaDonazione di sangue.

Francesco Tona, al termine del suo mandato, ha tracciato un bilancio positivo degli otto anni trascorsi alla guida dell’AVIS Modica. “Lascio un’associazione in crescita e finanziariamente solida, pronta per le sfide future”, ha dichiarato Tona, sottolineando l’importanza del progetto di ampliamento della sala donazioni. “Sono stati anni intensi, attraversati anche da momenti difficili come la pandemia, ma ne siamo usciti più forti e più uniti”.

L’assemblea ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo che guiderà l’AVIS Modica nei prossimi anni. I nuovi consiglieri sono: Roberto Chiaramonte, Luca Hanna, Gianluca Burderi, Giorgio Rizza, Letizia Frasca, Juan Francisco Baglieri, Giovanni Frasca, Rosario Avola, Giuseppe Catiti, Giorgio Barone, Patrizia Buscema, Elisa Sarta, Marcantonio Fargione, Sandro Alfano e Aurora Palazzolo.

Antonino Modica rappresenterà l’AVIS all’assemblea provinciale, Francesco Tona a quella regionale, mentre Luca Giannone verrà proposto per il collegio dei revisori dei conti regionale. Nei prossimi giorni, il Consiglio Direttivo si riunirà per eleggere il nuovo presidente, che raccoglierà il testimone di un’associazione in piena salute e proiettata verso obiettivi sempre più ambiziosi.

L’AVIS Modica si appresta a vivere un nuovo capitolo della sua storia, forte dei risultati ottenuti e animata da un rinnovato spirito di collaborazione. L’impegno dei soci, la passione dei dirigenti e la generosità dei donatori saranno gli ingredienti fondamentali per continuare a crescere e a promuovere la cultura della donazione di sangue nel territorio modicano.