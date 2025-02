2° posto per il modicano Macauda al Concorso Letterario “Un Mediterraneo di pace”

Secondo posto per il modicano Giuseppe Macauda al Concorso Letterario “Un Mediterraneo di pace”, indetto dalla Diocesi di Noto in occasione del 180° anniversario della sua fondazione.

La cerimonia di premiazione si è tenuta presso l’Aula Magna del Seminario Vescovile.

“Ringrazio sentitamente il Vescovo, Salvatore Rumeo, per i complimenti che ha voluto rivolgermi, don Giuseppe Canonico, eccellente moderatore della cerimonia, la professoressa Ada Mazzonello per la cortese accoglienza e la Giuria per l’accurata motivazione – dice lo scrittore”.

Motivazione del premio: “Componimento in versi liberi che, in tre lunghi periodi, analizza il ruolo del Mare Nostrum quale fonte di sostentamento, di speranze, punto nevralgico di incontro tra i popoli”.

Salva