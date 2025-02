Incendio al Bon di Ragusa. La solidarietà di Confimprese iblea

“Vicinanza e massima solidarietà a Simone Mazzone, titolare del ristorante Bon, alla sua famiglia e a tutti i dipendenti”. Così Pippo Occhipinti, presidente Provinciale di Confimprese Iblea, in merito al vasto incendio che, nella serata di venerdì, ha distrutto il ristorante Bon alla zona industriale di Ragusa.

‘Al dolore per ciò che si è perso -spiegano.i componenti del direttivo di Confimprese iblea con il presidente territoriale Peppe Occhipinti -vogliamo rispondere con il nostro fare rete e nel rinnovato senso di fraternità che ci rende parte di una stessa famiglia. Come associazione di categoria siamo a fianco di Simone Mazzone per qualunque esigenza. Un imprenditore che, per dedizione e spirito di sacrificio, rappresenta un esempio positivo per il mondo produttivo ragusano. La solidarietà va oltre il semplice atto di dare: è un profondo sentimento di vicinanza, condivisione e supporto verso la famiglia Mazzone per questo momento difficile. Siamo convinti, grazie alla sua capacità d’animo che, il ristorante Bon , molto presto, avrà una nuova vita”.

