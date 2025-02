Vittoria, Scuderi. “La seduta di Commissione su varie problematiche e l’assenza strategica dell’Assessore”

“Un episodio sulle dinamiche contorte di palazzo Iacono merita attenzione”. Così il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Vittoria, Giuseppe Scuderi, che riferisce: “L’altro giorno, su mia richiesta, si è svolta la commissione Affari generali per discutere sui problemi delle scuole vittoriesi. Una questione che, come i cittadini sapranno, ha tenuto banco in questi giorni. L’assessore con delega alle Manutenzioni, Cesare Campailla, sebbene convocato, non si è presentato in commissione, accampando un malessere fisico. E fin qui ci mancherebbe altro. Massimo rispetto di fronte a queste cose. Quello che non comprendiamo, però, è come mai, pur a fronte di questo malessere, qualche ora dopo, rispondendo alle legittime critiche di un collega di partito, Alfredo Vinciguerra, sulla presenza di buche in numerose delle strade cittadine, Campailla abbia trovato la forza e, direi anche, la verve, come suo solito, di rispedire al mittente le legittime critiche, annunciando interventi a destra e a manca. Non entro nel merito della questione, sebbene ci sarebbe granché da dire sulle pessime condizioni in cui si trovano le nostre arterie stradali, ma non posso esimermi dal notare come l’assessore Campailla abbia recuperato in fretta il miglior stato di salute. Se così non fosse, non si sarebbe scagliato con i suoi soliti improperi all’indirizzo del nostro collega. Per cui speriamo soltanto che la sua assenza in commissione non sia stata strategica e che alla prossima convocazione si presenti per spiegare, non tanto a noi quanto alla città, come si sta muovendo per sanare i numerosi disagi che investono da vicino le scuole comunali. Vittoria continua ad avere bisogno di risposte, e non certo di polemiche o di assessori che scappano dinanzi alle loro responsabilità”.

