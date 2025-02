A fuoco nella notte il Bon di Ragusa (Video)

Momenti di grande apprensione intorno alle 23 del venerdì appena trascorso. Un incendio ha danneggiato gran parte del ristorante “Bon”, locale che si trova alla periferia di Ragusa, lungo la strada che conduce a Marina, in piena zona industriale.

Secondo alcune fonti l’incendio si è divampato all’interno della sala mentre era in corso una serata. Tutti i clienti sono stati accompagnati all’esterno del locale e al momento non si segnalano feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento ma sembra che il locale sia andato completamente distrutto.

Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

