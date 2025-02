Anticipo di giornata per il Modica Calcio

Arriva la prima di una lunga serie di finalissime per il Modica Calcio che sarà impegnato in trasferta nell’anticipo della ventitreesima giornata in casa del Real Siracusa. La formazione di Pasquale Ferrara ha piena fiducia nei propri mezzi ma non deve assolutamente abbassare la guardia.

Nel girone d’andata i rossoblu trovarono una vittoria netta con il risultato di 6-2, con le doppiette di Arquin e Vitelli e il gol di Idoyaga accompagnato da quello di Francofonte. Un risultato netto che sembra voler rendere facile i giochi per Palmisano e compagni che dovranno stare ben attenti all’avversario e alla fame che questo può avere, alla ricerca di punti salvezza che ad oggi dista 7 lunghezze e con un mercato che ha cambiato la rosa in ogni suo reparto.

Nelle ultime due uscite in casa per gli aretusei sono arrivati una vittoria contro l’Imesi Atletico Catania e un pareggio a reti inviolate contro la capolista Milazzo, un bottino che dimostra quanto sia difficile affrontare questa formazione tra le mura amiche. I rossoblù potranno contare su tutta la potenza di fuoco in avanti e sull’intero reparto di centrocampo, qualche dubbio dietro con il solito Mollica assente e Denaro fermo ai box, oltre allo squalificato Schembari.

Ecco l’elenco dei convocati per Sabato 22 Febbraio, nella trasferta al “Nicola De Simone” di Siracusa:

Portieri: La Licata, Pontet.

Difensori: Cacciola, Fragapane, Mallia, Messina, Triolo, Rossi.

Centrocampisti: Aldair Neto, Alecci, Francofonte, Incatasciato, Kondila, Palmisano.

Attaccanti: Arquin, Cappello, Handzic, Idoyaga, Montanaro, Viegas.

