Su RTM sabato la radiocronaca di Real Siracusa Belvedere – Modica Calcio

RTM trasmetterà sabato 22 febbraio la radiocronaca in diretta, a partire dalla 15, della partita di calcio tra Real Siracusa e Modica, valevole come ottava giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. L’incontro verrà giocato a porte chiuse per timore di disordini tra le tifoserie modicana ed aretusea, sponda Siracusa. Il Modica giocherà l’anticipo del “De Simone” per andare momentaneamente in testa alla classifica, in attesa poi del big match di domenica tra Nebros e Milazzo.

