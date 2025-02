Ragusa. Le mostre di artisti locali del 2025 al Centro Commerciale Culturale

Ogni anno, dal 2022, alla fine di ottobre, sul sito istituzionale del Comune di Ragusa viene pubblicata la manifestazione d’interesse per l’utilizzo della Galleria espositiva del Centro Commerciale Culturale “Mimì Arezzo”.

Tra il 2022 e il 2024 sono state 34 le mostre di artisti locali che si sono susseguite di mese in mese, riscontrando sempre una notevole presenza di visitatori, tra cui un numero considerevole di turisti attratti dalle locandine dei vari artisti esposte all’esterno del centro, in via G. Matteotti.

L’avviso pubblico di quest’anno ha visto la partecipazione di 12 espositori che parteciperanno con mostre singole o collettive.

Di seguito è pubblicato il calendario completo delle iniziative che si susseguiranno nel corso del 2025:

– Patrizia Voi – “Resilienza blu”- dal 25 gennaio al 9 febbraio;

– Accademia Laocoonte (collettiva) – “Hight Light”– dal 1 al 23 marzo;

– Anffas Onlus – “I colori del cuore” – dal 28 marzo al 13 aprile;

– Gruppo Le cerAmiche (collettiva) – “Le ceramiche” dal 18 aprile al 4 maggio;

– Salvatore Fratantonio – “La forma infranta” dal 9 maggio al 2 giugno;

– Associazione Nuova Acropoli (collettiva) – “Photo-sophia 2025: il sublime” – Fotografie – dal 6 al 17 giugno;

– Gruppo Arte e Studio (collettiva) – “Arte e studio” – dal 20 giugno al 6 luglio;

– Pietro Maltese – “Pittura e scultura”– dal 10 luglio al 3 agosto;

– Massimo Maria Carpinteri – “Le parole, i colori” dall’11 al 30 settembre;

– Donatella Bucchieri -“Personale di pittura” dal 3 al 12 ottobre;

– Kristina Bjelova – “Larte: il più nobile linguaggio dell’anima. La follia. 3° Edizione”- dal 30 ottobre al 23 novembre;

– Vincenzo Giompaolo – “Presepe negli iblei”- Fotografie dal 5 al 31 dicembre.

Le date proposte potranno subire variazioni per cause non preventivabili.

