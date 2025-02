Controlli dei Carabinieri: arresti, denunce e un’espulsione tra Modica e Pozzallo

I militari della Compagnia di Modica, con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia, hanno recentemente intensificato i controlli sul territorio, focalizzandosi sul contrasto allo spaccio di stupefacenti e sul rispetto del Codice della Strada.

A Pozzallo, un 35enne è stato arrestato dopo essere fuggito a piedi durante un controllo. La perquisizione personale e domiciliare ha portato al ritrovamento di 18 grammi di cocaina, un grammo di eroina, due coltelli di genere vietato, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Anche la donna che era alla guida dell’auto è stata denunciata per possesso di un coltello. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

Un 22enne di Rosolini è stato denunciato per diverse violazioni del Codice della Strada, tra cui guida senza patente, mancata assicurazione e revisione del veicolo, e mancato rispetto dell’alt. Il giovane è stato anche trovato positivo al test salivare per l’uso di stupefacenti e, in caso di conferma, sarà denunciato per guida sotto l’effetto di droghe.

A Modica, un 19enne nigeriano è stato espulso dal territorio italiano in quanto non aveva rispettato un precedente decreto di espulsione emesso dalla Prefettura e dal Questore di Ragusa. Dopo le procedure di identificazione, è stato accompagnato in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio.

