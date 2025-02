VIDEO. Ancora un’auto in fiamme a Pozzallo: sale a cinque il numero di roghi in poche settimane

Incendio doloso nella tarda serata, a Pozzallo. Una Citroen cactus c4 è stata bruciata in via Mazzini, quartiere San Paolo. I pompieri del distaccamento di Modica sono arrivati velocissimi dopo la chiamata di qualche passante. Il quadro desolante che si è parato davanti agli occhi dei vigili del fuoco è quello di un’automobile completamente bruciata. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Pozzallo per i rilievi. È la quonta automobile, dall’inizio dell’anno, che viene data alle fiamme. Non si esclude alcuna pista.

