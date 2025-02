Hack Your Talent 2025: domani l’inizio ufficiale, ma i giovanissimi sono già in azione

Il conto alla rovescia è terminato: domani pomeriggio prende ufficialmente il via la quarta edizione di Hack Your Talent, l’hackathon dedicato agli studenti delle scuole superiori della provincia di Ragusa promosso dalla rete d’impresa Oasi Digitale. Un evento che anche quest’anno promette di essere un’esperienza di crescita, innovazione e confronto per i giovani talenti, pronti a sfidarsi in una maratona creativa ispirata agli obiettivi dell’Agenda 2030. Ma, in realtà, Hack Your Talent 2025 ha già aperto le sue porte verso il futuro con due eventi speciali pensati per le nuove generazioni: la versione Kids, dedicata agli alunni delle scuole primarie, che si è svolta stamani e la versione Junior, che coinvolgerà domani mattina gli studenti delle scuole medie inferiori. Questa mattina, infatti, i più piccoli si sono cimentati in un entusiasmante workshop di robotica, scoprendo i segreti della programmazione con il kit LEGO® Education SPIKE™. Un’attività coinvolgente che ha acceso la creatività dei bambini, offrendo loro la possibilità di sperimentare in prima persona come la tecnologia possa trasformarsi in uno strumento di apprendimento e divertimento ma guardando sempre al futuro e soprattutto alla sostenibilità ambientale. Domani mattina, invece, sarà la volta degli studenti delle scuole medie inferiori con la versione Junior: un’occasione perfetta per far avvicinare i ragazzi al mondo dell’innovazione, stimolando il loro ingegno attraverso sfide educative e laboratori pratici. Hack Your Talent non è solo una competizione per i più grandi, come dimostrano queste due speciali sezioni che anticipano la vera e propria maratona, ma un ecosistema formativo che punta a coinvolgere bambini e ragazzi di tutte le età, instillando in loro la passione per il digitale, la tecnologia e il problem solving. Nel pomeriggio di domani, poi, entreranno in scena i circa 100 studenti selezionati tra oltre 300 candidature per partecipare all’hackathon. Suddivisi in team, dovranno sviluppare progetti innovativi ispirandosi ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030, mettendo alla prova creatività, spirito di squadra e capacità di ideazione. L’evento, promosso dalla rete d’impresa Oasi Digitale che coinvolge le più importanti imprese del polo informatico ragusano ma anche dei settori dell’agroalimentare d’eccellenza, dell’economia e della comunicazione, é supportato da importanti realtà locali e istituzioni come il Comune di Ragusa e il Comune di Modica e rappresenta un appuntamento particolare anche per i giovani che hanno così modo di mettersi in gioco e farsi notare dalle imprese, magari avendo anche accesso a qualche opportunità di lavoro.

