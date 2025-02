Tribunale. “L’abito era cucito proprio su misura!”

Il Ministero della Giustizia ha ufficialmente annunciato l’acquisizione di una porzione di 18.619 mq del compendio immobiliare sito in Ragusa tra la Via Mons. Angelo Rizzo, la Piazza Gramsci e il Viale del Fante, noto come “Palazzo Tumino”. La decisione è stata comunicata con una nota del Ministero datata odierna, che riporta: “… nell’accogliere la sua istanza, la informiamo che all’indagine di mercato in oggetto è pervenuta una sola offerta: porzione di 18.619 mq del compendio immobiliare sito in Ragusa tra la Via Mons. A. Rizzo, la Piazza Gramsci e il Viale del Fante ossia “Palazzo Tumino”. F.to Il Direttore Generale”.

“Questa notizia conferma quanto l’Avv. Carmelo Scarso ed io avevamo previsto sette anni fa -commenta amaramente l’avvocato Enzo Galazzo, rappresentante del Comitato Pro Tribunale di Modica -. Il finanziamento per l’acquisizione sarà a carico del Ministero competente, ovvero dei cittadini italiani. Nel frattempo, i dodici milioni di euro spesi per la costruzione del Palazzo di Giustizia di Modica rimangono un investimento in cerca di un acquirente disposto a pagare una cifra ragionevole”. Nei fatti la struttura cui si riferisce Galazzo è stata ceduta qualche settimana fa dal Ministero al Comune di Modica che la destinerà ad altri usi”.

