Ragusa. Il progetto “Rischio Zero” fa tappa nelle scuole

Il Comune di Ragusa, Assessorato alla Protezione Civile, nell’ambito del progetto “Rischio Zero”, ha avviato dalle scuole la campagna di sensibilizzazione sul rischio sismico. Per il progetto sono stati sviluppati dei video distinti in base alle fasce d’età a cui sono destinati e un percorso interattivo.

Il primo istituto a essere coinvolto è stato il “Crispi / Paolo Vetri”.

L’assessore alla Protezione Civile, Giovanni Iacono, e gli operatori della Protezione Civile del Comune hanno visitato la scuola dell’infanzia Carducci e due classi della primaria Stesicoro.

Dal canto loro, i bambini della scuola dell’infanzia sono stati estremamente attivi e partecipi e hanno avuto modo di esprimere, tramite disegni, ciò che hanno appreso riguardo alla prevenzione e alla sicurezza in caso di terremoto.

Obiettivo del progetto è anche quello di fare in modo che il lavoro che si sta svolgendo nelle scuole vada a coinvolgere, attraverso i bambini e i ragazzi, le famiglie sul rischio di un evento sismico.

I video hanno dimostrato di essere il mezzo più idoneo per fornire tangibili indicazioni sull’argomento. Gli operatori della protezione civile, tra l’altro, hanno mostrato il video di un salvataggio a mare con moto d’acqua e l’utilizzo di cani addestrati per questo tipo di operazione.

La campagna sul rischio sismico proseguirà con una serie di incontri programmati in altri Istituti scolastici, fino al prossimo mese di aprile.

I cittadini potranno trovare informazioni sulla predetta campagna consultando il portale rischiozero.eu accessibile dal link https://rischiozero.eu/ e iscrivendosi ad esso per tenersi sempre informati.

