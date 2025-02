Giuseppe Giansiracusa rimane alla guida della Flaei Cisl Ragusa Siracusa

Giuseppe Giansiracusa riconfermato alla guida della Flaei Cisl Ragusa Siracusa, la federazione che riunisce i lavoratori del settore elettrico.

Giansiracusa è stato eletto questa mattina al termine del III Congresso convocato alla presenza del segretario generale regionale di categoria Gaetano Montagnino e del segretario generale della UST Ragusa Siracusa Giovanni Migliore.

Ad affiancare Giansiracusa sarà Emanuele Guastella, confermato come referente del presidio di Ragusa.

Molti i temi al centro dei lavori. Dalla necessità di uno strategico piano energetico nazionale, all’esigenza di mantenere i posti di lavoro sul nostro territorio, alla riconversione industriale dei siti presenti sul territorio.

“La transizione energetica è una sfida per il lavoro e l’ambiente e non si potrà attuare senza la partecipazione dei lavoratori alle scelte strategiche e sostenibili – ha sottolineato Giansiracusa nella sua relazione – La transizione energetica è ormai un passaggio inevitabile che però deve andare verso un modello di sviluppo più sostenibile, basato su fonti rinnovabili e sull’efficienza energetica e con i tempi giusti senza inutili forzature”.

La Flaei Cisl è parte integrante di quel Settore Industria insediato permanentemente dalla Confederazione territoriale.

“Dobbiamo essere consapevoli che il passaggio dalle fonti fossili alle rinnovabili, sta avendo un impatto significativo sul mondo del lavoro, con la perdita di molti posti in alcuni settori e la necessità di nuove competenze attraverso percorsi di alta formazione – ha aggiunto – Il settore industria CISL ha detto e dirà la sua, tanto nei tavoli in cui ci siamo confrontati e ci confronteremo, sia nella presentazione pubblica. Il settore industria CISL condivide gli obiettivi ecologici fissati per i prossimi decenni e si è impegnata e si impegnerà, per quanto di sua competenza.

L’ha fatto però stando dalla parte del lavoro, delle persone e del Paese. È importante che la transizione energetica sia inclusiva e non lasci indietro nessuno, deve essere utile non solo per il clima ma anche per l’economia e il lavoro”.

Giovanni Migliore, intervenendo sulla transizione, ha ribadito la necessità di farsi trovare pronti alle nuove sfide.

“Sedere a tutti i tavoli per difendere il nostro territorio e ogni singolo posto di lavoro – ha detto – Bisogna avviare quel processo di conversione degli stessi lavoratori attraverso un piano di formazione adeguato all’industria che sarà.

Abbiamo una struttura come il CIAPI – ha concluso il segretario generale della UST Cisl Ragusa Siracusa – La politica si attivi affinché quel luogo diventi il riferimento per il rilancio professionale e occupazionale del nostro territorio”.

Il Congresso della Flaei ha infine nominato Sara Candela come nuova responsabile del Coordinamento donne della categoria.

