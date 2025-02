“Territorio” si espande in provincia di Ragusa

Nell’attuale fase politica l’attività del movimento politico culturale Territorio è focalizzata, naturalmente, sulle prossime elezioni provinciali per le quali la componente politica guidata da Mario Cutello, sindaco di Chiaramonte Gulfi, può avere voce in capitolo, per il numero dei suoi consiglieri comunali e per la naturale alleanza nell’area di centro sinistra.

Un consigliere nei comuni di Ragusa, Vittoria e Acate, ben 8 a Chiaramonte Gulfi, oltre alla presenza del Sindaco, una squadra ben organizzata e diretta che sfrutta l’esperienza ormai decennale di un movimento civico, forse l’unico, veramente protagonista sullo scenario politico locale, che presenterà una propria lista alle prossime elezioni di secondo livello.

Al momento, l’attività è incentrata sull’avvio di confronti con altre realtà politiche della provincia per stilare le linee di un progetto politico per il territorio provinciale, si lavora a consolidare il ruolo di Territorio come pontiere dell’area democratica, progressista riformista, verso il centro.

A Territorio guardano con interesse quanti sono interessati ad una politica del fare, non limitata a retorica e scontati ideologismi, soprattutto nelle fasce giovani si riscontra un interesse particolare a partecipare all’attività politica e a condividere temi ed esigenze con la gente, in maniera del tutto paritaria.

In tal senso, il lavoro del segretario provinciale che, coadiuvato dal responsabile per l’organizzazione, Ciccio Barone, e supportato dai vari responsabili cittadini, si sta adoperando per una crescita organica e funzionale di Territorio, mirando ad una presenza sempre più capillare nei vari comuni.

Da tempo sono avviati contatti per la creazione di strutture stabili del movimento a Comiso, Modica e Santa Croce Camerina, dove si concretizzerà la presenza di Territorio.

Anche a Giarratana si lavora in tal senso e il segretario provinciale ha voluto già affidare al giovane Christian Liali le sorti di Territorio nel comune montano.

Liali, trentottenne, studia psicologia e lavora, nella vicina Modica, come artigiano del legno, sta cercando di creare un gruppo omogeneo, particolarmente entusiasta di concorrere agli obiettivi del progetto.

Il responsabile cittadino di Giarratana ha già avuto modo di prendere contatto con i compagni di movimento, intervenuto alla recente riunione per il tesseramento.

