Intitolazione strade di Pedalino(Comiso) ferme al palo, Pd presenta ordine del giorno

I consiglieri comunali del Pd di Comiso, Gigi Bellassai e Gaetano Scollo, hanno presentato un ordine del giorno per richiamare l’attenzione sull’importante tema dell’intitolazione delle strade nella frazione di Pedalino. “Un intervento – dicono i due consiglieri – che riteniamo fondamentale per il miglioramento dell’assetto urbanistico e per favorire una maggiore fruibilità del territorio”. Bellassai e Scollo chiariscono le ragioni del proprio intervento. “La frazione di Pedalino, sebbene in continuo sviluppo – spiegano entrambi – presenta ancora diverse strade e vie non intitolate, in particolare nella zona compresa tra via XXV Aprile e via Basento, nella zona tra via Ticino e via Gagarin, nonché nella nuova lottizzazione adiacente a via Belice. Questo, oltre a creare disagi per i residenti e i visitatori, rappresenta una difficoltà nell’identificazione delle vie per i servizi pubblici e di emergenza. L’intitolazione delle strade riveste un’importanza cruciale non solo per migliorare l’organizzazione e la funzionalità del territorio, ma anche per rispondere alle esigenze quotidiane dei cittadini che necessitano di orientamento. Inoltre, rappresenta uno strumento per facilitare l’intervento tempestivo dei servizi di emergenza, quali ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine”.

“La denominazione delle strade può, altresì, diventare – ancora i due consiglieri dem – un atto di valorizzazione della nostra storia locale, una forma di riconoscimento per le figure storiche, culturali o sociali che hanno contribuito allo sviluppo della comunità, ma anche un’occasione per rafforzare l’identità collettiva, dando un volto e un significato alle vie del nostro paese. In tale ottica, l’intitolazione delle strade diventa un atto simbolico che crea un legame più profondo tra il passato e il presente, tra la comunità e il suo territorio. Dobbiamo considerare, altresì, che l’intitolazione delle vie non è solo una questione logistica, ma un’opportunità per rendere omaggio a persone o eventi che hanno segnato in modo significativo la storia della frazione di Pedalino o del Comune di Comiso. Il processo di scelta dei nomi delle vie può diventare un momento di riflessione collettiva e di coinvolgimento della cittadinanza, al fine di garantire che le denominazioni siano il più possibile rappresentative della nostra identità culturale e storica. Le zone indicate, pur essendo in parte urbanizzate e in espansione, continuano ad essere prive di una denominazione ufficiale, con conseguenti difficoltà di identificazione e di accesso da parte di chi non è familiare con il territorio. Ecco perché chiediamo che l’odg in questione possa essere calendarizzato in aula il prima possibile dal presidente del consiglio comunale per la discussione e approvazione così da dare il via a un processo di pianificazione e organizzazione finalizzato all’intitolazione delle strade di Pedalino. Inoltre, il sindaco e la giunta saranno invitati, se l’odg sarà approvato, a promuovere tutte le iniziative necessarie per procedere con l’intitolazione delle vie ancora prive di denominazione, avviando una riflessione condivisa con la cittadinanza e le associazioni locali per la scelta dei nomi, tenendo conto delle esigenze storiche, culturali e sociali della comunità. Altresì, viene chiesta al primo cittadino e all’esecutivo l’istituzione di un tavolo di lavoro composto da esperti in ambito storico e culturale, da rappresentanti delle associazioni locali e da cittadini, con l’obiettivo di discutere e proporre i nomi delle nuove vie, coinvolgendo la comunità in un processo partecipativo che arricchisca il patrimonio identitario locale. La giunta sarà invitata a predisporre e presentare un progetto di intitolazione che contempli, oltre alla scelta dei nomi, anche le modalità di cerimonia e di comunicazione dell’iniziativa alla cittadinanza”.

“La nostra proposta – concludono Bellassai e Scollo – non intende solo risolvere una questione puramente amministrativa, ma vuole essere un passo importante verso la valorizzazione di Pedalino, un quartiere che, con il suo continuo sviluppo, merita di essere riconosciuto e celebrato anche attraverso l’intitolazione delle sue vie”.

