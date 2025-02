Ispica. Vile atto contro monumento della Resistenza, la condanna della CGIL

La CGIL di Ragusa condanna con fermezza il vile atto vandalico perpetrato ai danni del monumento della Resistenza a Ispica. Si tratta di un gesto inqualificabile, un’offesa alla memoria collettiva e ai valori democratici su cui si fonda il nostro Paese.

“Questo atto – dichiara Giuseppe Roccuzzo, segretario generale della CGIL di Ragusa – non è solo un atto di inciviltà, ma il sintomo di un clima e di una tensione che ci preoccupa profondamente. È inaccettabile che si colpiscano simboli che rappresentano la lotta per la libertà e la giustizia, valori che dovrebbero essere patrimonio di tutti.”

La CGIL di Ragusa fa appello a tutte le forze democratiche della provincia affinché rimangano vigili e non abbassino mai la guardia. “L’indifferenza – prosegue Roccuzzo – è la vera sconfitta della democrazia. Per questo, chiediamo con forza che le istituzioni e la società civile reagiscano con determinazione, perché non possiamo permettere che simili atti restino impuniti o, peggio ancora, vengano sottovalutati.”

La CGIL di Ragusa esprime solidarietà alla comunità di Ispica e invita cittadini e associazioni a unirsi in difesa della memoria storica e dei valori della Resistenza, affinché episodi del genere non si ripetano mai più.

