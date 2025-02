L’Avimecc Volley Modica ricarica le pile per preparare la sfida a Sorrento

Con il campionato di serie A3 che osserva una settimana di pausa, l’Avimecc Modica tira il fiato in vista del rush finale di regolar season.

Con i play off conquistati matematicamente con tre turni di anticipo i biancoazzurri di coach Enzo Distefano, oggi tornano in palestra per ricaricare le pile e migliorare la condizione e qualche atleta acciaccato.

Una pausa che arriva dopo la sconfitta di Castellana Grotte, dove il sestetto della Contea non ha impattato bene alla partita e quando si è svegliato ormai il match era compromesso.

Nessun dramma in casa modicana, ma la consapevolezza che questo gruppo può prendersi tante soddisfazioni, a patto che in campo ci sia sempre la massima attenzione e la massima concentrazione.

La settimana di pausa arriva prima del big match che attende i “Galletti” al “PalaRizza”, quando alla ripresa del campionato nell’ultima gara casalinga della regolar season, il 2 marzo alle 16, a far visita a Padura Diaz e compagni sarà la capolista Romeo Sorrento che arriverà a Modica certa del primo posto nel girone Blu conquistato con larghissimo anticipo.

I biancoazzurri, quindi, avranno tempo e modo per prepararsi fisicamente e mentalmente al rush finale che dopo la sfida con Sorrento vedrà il sestetto modicano chiudere la regolar season sul campo di Gioia del Colle attuale vice capolista alle spalle dei sorrentini.

Chillemi e compagni, sono consapevoli della forza dei prossimi due avversari, ma hanno già dimostrato in passato di essere squadra che sa affrontare a testa alta i momenti difficili e dopo aver centrato i play off, cercheranno di piazzarsi nella migliore posizione nella griglia degli spareggi promozione, dove i modicani puntano a essere la mina vagante tra le big del campionato di Terza Serie.

