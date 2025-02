“Ulisse” svela le meraviglie della terra iblea: un viaggio tra storia, architettura e tradizioni pasquali

Un successo straordinario di ascolti per la puntata di “Ulisse in ondaa lunedì sera su RaiUno. “Il piacere della scoperta” dedicata ai luoghi di Montalbano, condotta da Alberto Angela, che ha offerto uno sguardo approfondito sulle bellezze della provincia di Ragusa.

La puntata si è trasformata in un vero e proprio spot per il territorio ibleo, mettendo in risalto il suo ricco patrimonio storico, architettonico e culturale. Modica, Scicli, Ragusa e Ispica sono state le protagoniste, con un focus particolare sulle tradizioni pasquali e sul ruolo delle confraternite dei cavari e dei nunziatari e su Cava Ispica.

Gli spettatori sono rimasti incantati dalle immagini di Ibla, con il suo splendido Duomo di San Giorgio, e del suggestivo Castello di Donnafugata. Il Municipio di Scicli e la città antica di Ragusa hanno completato il quadro di un territorio ricco di fascino e storia.

La puntata di “Ulisse” rappresenta un’importante occasione per promuovere il turismo nella provincia di Ragusa, ma anche Agrigento, Palazzolo Acreide e Palermo auspicando che le immagini di questi luoghi meravigliosi possano invogliare i turisti a visitarli di persona.

Ad arricchire la puntata, la presenza di ospiti d’onore come Angelo Russo, Peppino Mazzotta, Cesare Bocci e l’immancabile Luca Zingaretti. Il successo di ascolti testimonia l’interesse del pubblico per la cultura e le bellezze del nostro Paese.

