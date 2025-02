Festival cinematografici siciliani 2025: un ricco programma presentato alla BIT di Milano

Il Coordinamento dei Festival Cinematografici Siciliani (FCS) ha presentato per la prima volta il calendario degli eventi cinematografici per il 2025 alla prestigiosa vetrina internazionale della BIT di Milano. L’iniziativa, prevista dal Piano Strategico del Coordinamento FCS 2024/2026, mira a promuovere il cine-turismo in Sicilia e a valorizzare il ricco patrimonio culturale dell’isola. Durante l’evento sono state offerte delle barrette di cioccolato di Modica IGP, con incarto dedicato a FCS, grazie alla collaborazione con il Consorzio di Tutela Cioccolato Modica IGP.

Il programma, presentato il 10 febbraio presso lo stand della Regione Sicilia, offre una vasta gamma di festival e rassegne cinematografiche che si svolgeranno da marzo a dicembre 2025 in diverse località dell’isola. L’offerta spazia dai festival internazionali ai focus sul cinema d’autore, dalle rassegne itineranti agli eventi dedicati ai giovani e al cinema di animazione.

Si comincia con Milazzo Film Fest, dal 6 al 9 marzo, la dodicesima edizione del festival. Dal 25 al 31 maggio, la quindicesima edizione di Sicilia Queer Filmfest (Palermo) e dal 13 al 16 giugno, Marefestival Salina Premio Troisi (Salina).

Torna in tutta la Sicilia, DOC, la Rassegna Itinerante del Cinema d’Autore. Da luglio a settembre il contenitore estivo di eventi inizia con la diciassettesima edizione di Ortigia Film Festival (Ortigia, 6-12 luglio), la diciannovesima edizione di SalinaDocFest (Salina, 13-20 luglio), la diciassettesima edizione di Siciliambiente Film Festival (San Vito Lo Capo, 14-19 luglio), la trentesima edizione del Festival del film per ragazzi (Giardini Naxos, 21-27 luglio), la quarantaduesima edizione di Un mare di cinema – Eolie in video (Lipari, 21-28 luglio), la

ventitreesima edizione di Horcynus Festival (Messina, 20 luglio – 3 agosto), l’undicesima edizione di Animaphix (Bagheria, 27 luglio – 3 agosto), la diciottesima edizione di State Akorti (Viagrande, 2-3 agosto), la quattordicesima edizione di Corto di Sera (Itala, 5-8 agosto), la quinta edizione di Marzamemi Cinefest (Marzamemi, 6-10 settembre), la diciassettesima edizione di Corti in Cortile (Catania, 12-14 settembre) e la quinta edizione di Vision 2030 (Noto, 22-28 settembre).

A Ottobre torna la quindicesima edizione del Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico (Licodia Eubea, 8-12 ottobre), la diciannovesima edizione di SorsiCorti (Palermo, 21-26 ottobre), la ventesima edizione di Sole Luna Doc Film Festival (Palermo, 27 ottobre – 2 novembre), la decima edizione di Documentaria (Noto, 29 ottobre – 2 novembre), la ventiquattresima edizione di Magma – Mostra del Cinema Breve (Acireale e Catania, 3-8 novembre e 16 -20 giugno), la quarantasettesima edizione dell’Efebo D’Oro Film Festival (Palermo e Agrigento, 8-15 novembre), la quattordicesima edizione del Catania Film Fest

(Catania, 10-15 novembre), l’undicesima edizione di Via dei Corti (Gravina di Catania, 27-30 novembre), la nona edizione di Messina Opera Film Festival (Messina, 29 novembre – 7 dicembre), la decima edizione di Sicilymovie – Festival del cinema di Agrigento (Agrigento, in attesa delle date) e la cinquantatreesima edizione di Fotogramma D’Oro (Messina, in attesa delle date 2025).

A dicembre per concludere tornano la tredicesima edizione di Vittoria Peace Film Fest (Vittoria, 1 – 4 dicembre) e la diciassettesima edizione di Versi di Luce (Modica e Gela, 9-13 dicembre).

I festival cinematografici siciliani rappresentano un’occasione unica per scoprire le bellezze dell’isola, dai siti storici alle riserve naturali, dai borghi caratteristici alle città d’arte. Gli eventi in programma offrono al pubblico la possibilità di partecipare a proiezioni, incontri con registi e attori, mostre, convegni e dibattiti, arricchendo l’esperienza cinematografica con la scoperta del territorio e della sua cultura.

Un contributo alla destagionalizzazione del turismo

La presentazione del programma alla BIT di Milano testimonia l’impegno del Coordinamento FCS nel promuovere il cine-turismo in Sicilia e nel contribuire alla destagionalizzazione del turismo. La varietà degli eventi in programma, distribuiti durante tutto l’anno, mira ad attrarre un pubblico ampio e diversificato, incentivando i visitatori a scoprire le ricchezze dell’isola in ogni periodo dell’anno.

Un invito a partecipare

Il Coordinamento FCS invita il pubblico a partecipare numerosi agli eventi in programma, offrendo un’opportunità unica per vivere un’esperienza culturale e turistica indimenticabile in Sicilia.

