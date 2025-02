Scontro al vertice per il Modica Calcio, arriva la Nebros

Alla settima di ritorno il Modica ospita la Nebros in uno scontro al vertice contro una delle rivelazioni di questo campionato, attualmente sul podio del girone B di Eccellenza.

Ancora fissa nella mente di tutti i rossoblu la sfortunata gara d’andata in cui la formazione di Ferrara sfiorò il gol in più occasioni per poi subirlo da Scolaro su rigore e non trovare la via del pareggio, in quella che fu la prima sconfitta stagionale.

Oggi la formazione della contea viene da un ottimo momento di forma e sta lavorando per mantenere questo cammino fino al finale di stagione, quando si tireranno le somme del cammino messo in atto in tutto il percorso. Il gruppo dovrà fare a meno degli infortunati Mollica e Schembari, ma potrà contare sull’intero reparto avanzato e sulla vasta disponibilità di una rosa ben costruita, così da poter contare su uomini pronti e all’altezza in ogni reparto.

La Nebros dal canto suo non ha ancora perso un incontro in questo girone di ritorno, vantando anche scontri di vertice come quello con il Vittoria e contro l’Imesi Atletico Catania. Una formazione in forma che ha trovato equilibrio in campo, dimostrandosi la vera rivelazione di questo campionato. Un avversario sicuramente ostico e da tenere in considerazione nella corsa ai playoff.

Ecco l’elenco dei convocati per domenica 16 febbraio, sfida che avrà luogo al “Vincenzo Barone” di Modica:

Portieri: La Licata, Pontet.

Difensori: Cacciola, Denaro, Fragapane, Mallia, Messina, Rossi.

Centrocampisti: Aldair Neto, Alecci, Francofonte, Incatasciato, Kondila, Palmisano, Priolo.

Attaccanti: Arquin, Cappello, Handzic, Idoyaga, Montanaro, Viegas.

